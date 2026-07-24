В Рыбинске появится новый фонтан

Осенью здесь забьет фонтан. Фото: Дмитрий РУДАКОВ

Именно там построят новое сооружение. Рабочие уже делают опалубку под заливку фундамента, а все коммуникации уже подвели.

Фонтан будет напоминать о создателе сада — рыбинском купце Николае Михайловиче Журавлеве, владельце судостроительной и канатной фабрик. Чашу фонтана сделают из гранита, композицию украсят бронзовые журавли. Фонтан заработает уже в сентябре.

В августе начнется благоустройство территории. По словам главы округа Дмитрия Рудакова, проводятся торги по определению подрядчика. Территорию у фонтана вымостят плиткой, добавят дополнительное освещение, поставят лавочки и урны, засеют газоны. Вековые дубы и липы по максимуму сохранят.

Все работы завершатся до октября.