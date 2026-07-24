В Ярославской области нормализовалась ситуация с топливом

Ситуация с топливом стабилизируется. Фото: Правительство Ярославской области.

В областном правительстве уточнили, что небольшие очереди возникают только в часы пик. Топливо пливо начало поступать и на частные заправки, но обеспечены ещё не все. Ведутся переговоры с федеральным центром, чтобы на них тоже организовать стабильные поставки.

Ранее вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго и нефтяным компаниям проработать схему смягчения ограничений на продажу топлива: в одни руки предлагается продавать не более 50 литров, то есть почти вдвое больше, чем сейчас.