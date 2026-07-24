Жители Переславль-Залесского округа выносят мусор с риском для здоровья

Та самая опасная площадка. Фото: Народный фронт Ярославль

Несколько лет из-за чужой безалаберности страдают жители Микляево. В плите под баками единственной контейнерной площадки образовались провалы. Легко можно провалиться и покалечиться.

Ремонт власти обещали в 2022–2023 годах, но этого так и не случилось, и местные жители заложили ямы кирпичами. Но и по ним ходить опасно. А сами мульды ржавые, отсутствующую крышку на одном из них заменяет деревянная паллета.

Представители Народного фронта направили запрос в администрацию Переславля-Залесского. Там сообщили, что на следующей неделе сотрудники МБУ «Центр благоустройства территорий» выедут на место, чтобы определить объем работ. Также пообещали направить письмо в «Хартию» о замене контейнеров.