Клещи стали реже кусать ярославцев

Клещи стали реже кусаться. Фото: Георгий БРИНЧУК

За минувшую неделю кровососы атаковали 150 жителей области, 16% пострадавших – дети. Больше всего (56) покусанных в Ярославле, а также в Рыбинске (36). Также клещи кусали жителей Угличского (19), Рыбинского (9), Брейтовского и Пошехонского (по 6), Тутаевского (5), Некрасовского и Переславль-Залесского (по 4), Любимского и Мышкинского (по 2) округов.

В региональном управлении Роспотребнадзора напомнили, что самым надежным способом защиты от заболевания клещевым вирусным энцефалитом является вакцинация. Чтобы не подцепить клеща на природе помните о простых правилах: проводите самоосмотр, обрабатывайте одежду репеллентами и носите светлую одежду.

Сдать клеща на исследование можно в лаборатории ФБУЗ «Центра гигиены и эпидемиологии»:

— в Ярославле по адресу ул. Воинова, дом 1, телефон 8(4852)73-36-42;

— в Рыбинске по адресу ул. Солнечная, дом 39, телефон 8(4855)55-12-88;

— в Ростове-Великом - Перовский переулок, дом 19; телефон 8(48536) 62-543.

Ситуация находится на контроле Управления Роспотребнадзора по Ярославской области.