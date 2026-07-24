Опасные яйца из Ярославской области всплыли в Твери

Готовится проверка птицефабрики. Фото: Георгий БРИНЧУК

В июне 2026 года инспектор отдела государственного внутреннего ветеринарного надзора провёл отбор проб в одном из муниципальных бюджетных учреждений Осташковского муниципального округа Тверской области. Образцы затем были направлены на исследование в Тверскую испытательную лабораторию ФГБУ «ВНИИЗЖ».

В пробе куриных яиц первой категории из Ярославской области специалисты обнаружили присутствие хинолонов. Так, содержание ципрофлоксацина составило 5 единиц при нормативе «не допускается», энрофлоксацина — 7 единиц (также при нормативе «не допускается»). Кроме того, в следовых количествах (менее 1 единицы) выявлены антибиотики. Согласно требованиям технических регламентов, наличие подобных препаратов в пищевой продукции недопустимо.

Управление Россельхознадзора направило информационные письма производителю и владельцам продукции. В письмах содержится требование незамедлительно принять меры по изъятию некачественных партий из оборота в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Кроме того, готовится проверка птицефабрики.