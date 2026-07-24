Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+21°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество24 июля 2026 13:21

Еще три новых троллейбуса доставили в Ярославль

Машины уже прошли обкатку в Челябинске
Георгий БРИНЧУК
Новые троллейбусы - уже в Ярославле.

Новые троллейбусы - уже в Ярославле.

Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в областном правительстве, три новых троллейбуса модели «Синара-6254» с автономным ходом доставлены на площадку «Яргорэлектротранса» и готовятся к выходу на маршруты. Всего до конца августа в регион прибудут десять таких машин. Они придут следом за белорусскими троллейбусами, которые также продолжают поступать в город.

Перед отправкой каждый троллейбус прошёл обкатку по улицам Челябинска в реальных условиях — специалисты проверили все системы и подтвердили надёжность техники.

Машины низкопольные. До 30 километров они могут проехать без контактной сети. Новые троллейбусы подойдут и для инвалидов.