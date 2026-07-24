Еще три новых троллейбуса доставили в Ярославль

Новые троллейбусы - уже в Ярославле. Фото: Правительство Ярославской области.

Как сообщили в областном правительстве, три новых троллейбуса модели «Синара-6254» с автономным ходом доставлены на площадку «Яргорэлектротранса» и готовятся к выходу на маршруты. Всего до конца августа в регион прибудут десять таких машин. Они придут следом за белорусскими троллейбусами, которые также продолжают поступать в город.

Перед отправкой каждый троллейбус прошёл обкатку по улицам Челябинска в реальных условиях — специалисты проверили все системы и подтвердили надёжность техники.

Машины низкопольные. До 30 километров они могут проехать без контактной сети. Новые троллейбусы подойдут и для инвалидов.