Мошенница из Ярославля получила 3,5 года тюрьмы за обман пенсионеров

Сообщница жуликов отправляла им деньги жертв. Фото: Георгий БРИНЧУК

26-летнюю горожанку признали виновной в мошенничестве, в том числе с причинением крупного ущерба гражданину).

В суде установлено, что летом 2025 года жулики звонили жителям области и говорили, будто их близкие совершили преступления. Для освобождения от ответственности требовалось заплатить.

26-летняя ярославна получала деньги потерпевших от водителей такси, которые принимали заказ на доставку и не были осведомлены о преступных намерениях мошенников. Затем он через банкоматы чужие накопления соучастникам, оставляя себе вознаграждение. Пяти жителям области причинен ущерб на сумму 1,35 млн рублей.

Часть денег изъята и возвращена потерпевшим.

Суд приговорил виновницу к 3, 5 года колонии общего режима.

По иску прокуратуры Заволжского района г. Ярославля в интересах одной из потерпевших суд взыскал в ее пользу в счет возмещения ущерба, причиненного преступлением 490 тысяч рублей.

Кроме того, суд удовлетворил иску двух потерпевших о взыскании с мошенницы 120 тысяч и 50 тысяч рублей.

В доход государства конфискован мобильный телефон, который использовался при совершении преступления, а также сохранен арест на земельный участок подсудимой до исполнения приговора в части гражданских исков.

Приговор вступил в законную силу.