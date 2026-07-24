В Данилове бывший охотник случайно ранил себя из ружья и попал под статью

У бывшего охотника нашли целый арсенал. Фото: УМВД РФ по Ярославской области

Очевидцы сообщили в полицию о пожилом мужчине, получившем огнестрельное ранение в грудь на улице Депутатской.

На месте выяснилось, что нетрезвый 65-летний пенсионер покалечился по неосторожности, случайно выстрелив в себя из ружья. Раненому оказана медицинская помощь, бригадой СМП он доставлен в больницу.

На месте происшествия, а также при осмотре жилища мужчины оперативники обнаружили и изъяли более 900 патронов различных калибров, банки с порохом, охотничьи ружья «ТОЗ», «ИЖ», обрез охотничьего ружья, предмет, напоминающий пистолет, и германскую винтовку 1940 года выпуска.

Раньше хозяин арсенала был охотником, после истечения срока действия разрешения удостоверения не сдал оружие, порох и боеприпасы на ответственное хранение.

После проведения экспертно-криминалистическим центром необходимых исследований изъятых предметов принято решение о возбуждении уголовных дел по ч. 1 ст. 222 УК РФ «Незаконное хранение огнестрельного оружия и патронов» и ч. 1 ст. 222.1 УК РФ «Незаконное хранение взрывчатых веществ».