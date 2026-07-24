Незаконные мигранты из Африки выращивали овощи на предприятии Ростовского округа

24 человека незаконно работали и жили на агропредприятии под Ростовом Великим. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Две гражданки России и два гражданина африканских государств осуждены в Ярославской области за организацию незаконной миграции.

По версии следствия, 45-летняя россиянка заключила с предприятием контракт, по которому она должна была найти персонал для выращивания овощей в Ростовском округе. Для поиска работников она привлекла двух африканцев, которые работали администраторами в профильных чатах. Еще одна россиянка 53-х лет координировала действия вербовщиков, обрабатывала паспортные данные и организовывала логистику.

"У участников преступной группы возник умысел на организацию незаконной миграции, привлечение к работе дешевой и зависимой рабочей силы в лице иностранных граждан, не имеющих законного права пребывать на территории РФ", - сказали в пресс-службе Ярославского областного суда.

На ростовском агропредприятии с июля 2024 года незаконно трудились 24 гражданина Африки. Они выращивали овощи, жили в вагончиках.

Двум организаторам незаконного бизнеса дали 2 года и 2,1 года. Двоим "помощникам" назначили условные сроки в 3,10 и 2 года.

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