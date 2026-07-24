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НовостиСпорт24 июля 2026 12:03

Под Ростовом Великим пройдет ралли "Петровская верста"

На старт выйдут около 40 экипажей
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ралли "Петровская верста" пройдет в Ростовском округе. ФОТО: администрация Ростовского округа

Ралли "Петровская верста" пройдет в Ростовском округе. ФОТО: администрация Ростовского округа

В воскресенье, 26 июля, в Ростовском округе пройдет адреналиновая гонка - ралли "Петровская верста". На старт в Сильничком карьере Петровского сельского поселения выйдут около 40 экипажей.

В соревновании примут участие гонщики из Московской, Вологодской, Ивановской, Владимирской, Тульской и Ярославской областей, а также из Москвы и Санкт-Петербурга.

"Опытные пилоты продемонстрируют мастерство вождения, маневрируя автомобилями на сложных трассах карьера. Гонщикам предстоит преодолеть примерно 35 боевых километров", - сказали а дминистрации Ростовского округа.

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