Бывшего и.о. гендиректора "Ярославского АТП" отправили под домашний арест

Иван Рытов отправлен под домашний арест. ФОТО: ГКУ ЯО "Организатор перевозок Ярославской области"

Бывшего исполняющего обязанности генерального директора АО "Ярославское АТП" Ивана Рытова заключили под домашний арест. Ранее ему было предъявлено обвинение в превышении должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности, сообщает региональный СКР.

По версии следствия, с апреля по июль Иван Рытов дал незаконные указания подчиненным о подготовке служебных записок о выплате премий и поощрений. На основании этих документов он издал приказы о вознаграждения работников вопреки установленному порядку, без должного согласования с советом директоров.

Как считают правоохранительные органы, сотрудники получили около 750 тысяч рублей, которые сняли со своих счетов и вернули Ивану Рытову.

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