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НовостиОбщество24 июля 2026 11:21

В Переславле сгорела баня из-за неисправного электронасоса

В пожаре никто не пострадал
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Переславле горела частная баня.

В Переславле горела частная баня.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

В Переславле-Залесском на улице 3-я Гражданская 23 июля горела частная баня с мансардой. Тушили ее 10 спасателей на трех машинах.

"К счастью, никто не пострадал. Огнем повреждена баня на площади 50 квадратов, уничтожена внутренняя отделка на площади в 70 квадратов", - сказали в пресс-службе МЧС по Ярославской области.

По предварительной версии, пожар начался из-за аварийного режима работы электрического насоса.

Огонь уничтожил всю внутреннюю отделку.

Огонь уничтожил всю внутреннюю отделку.

Фото: ГУ МЧС по Ярославской области.

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