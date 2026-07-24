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НовостиПроисшествия24 июля 2026 10:50

В Ярославле сотрудника ПВЗ обвиняют в присвоении товаров

Мужчина забирал заказы, не оплачивая их
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле сотрудник пункта выдачи маркетлейса присваивал товар.

В Ярославле сотрудник пункта выдачи маркетлейса присваивал товар.

Фото: Ольга ЮШКОВА.

В Ярославле 34-летнего сотрудника ПВЗ одного из маркетплейсов обвиняют в присвоении или растрате.

Заявление в полицию поступило от менеджера по безопасности. В нем было указано, что из пункта выдачи пропали товары на сумму в 295 тысяч рублей. Подозреваемого задержали.

Мужчина признался, что с октября 2024-го по июнь 2025 года заказывал разные товары, в том числе для рыбной ловли, и забирал их, не оплачивая. Часть товаров он оставлял себе, часть отдавал, другие - продавал.

Расследование уголовного дела продолжается.

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