В городе Ярославской области после благоустройства топит дом

Благоустройство двора обернулось регулярными потопами для жителей Гаврилов-Яма. ФОТО: ОНФ по Ярославской области

Жители дома на улице Коммунистической в Гаврилов-Яме оказались в ловушке благоустройства. После работ, проведенных во дворе, их двухэтажка оказалась в зоне затопления.

Гаврилов-ямцы за свой счет сделали экспертизу, которая показала нарушения. Например, уклон к подъездам превышен в разы, дренажной системы нет. Поэтому во время дождей подъезды "плывут", зайти в дом можно только в резиновых сапогах или босиком, чтобы не портить обувь. Подтоплен оказался и фундамент двухэтажки.

За помощью люди обратились в Ярославское отделение ОНФ.

"В ответ на наш запрос администрация Гаврилов-Ямского района объяснила происходящее особенностями рельефа: дом на метр ниже соседней дороги, поэтому в рамках работ уровень проезда приподняли. Сейчас с жильцами оперативно согласовали дополнительные меры: подрядная организация официально обязалась доработать рельеф", - рассказали общественники.

Строители обустроят ступенчатый уклон, установят водоотводные лотки и сделают дренаж для защиты фундамента.

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