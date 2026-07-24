В Ярославской области установят около 200 знаков туристической навигации

В Ярославской области устанавливают навигационные знаки. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославской области в этом году установят около 200 знаков навигации, которые при нестабильном интернете помогут жителям региона и туристам ориентироваться в регионе.

Порядка 50 знаков уже смонтированы. Завершены работы в Переславль-Залесском, Борисоглебском, Угличском, Даниловском, Пошехонском и Любимском округах.

"Удобные указатели помогают быстрее находить музеи, храмы, усадьбы и другие достопримечательности. Все для того, чтобы жители и гости региона чувствовали себя уверенно и могли без лишних сложностей добираться до нужных мест", - сказал глава области Михаил Евраев.

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