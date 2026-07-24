В кинотеатре на свежем воздухе Рыбинска покажут фильмы для взрослых и детей

Киносеансы под открытым небом пройдут в парке Рыбинска. Фото: Администрация Рыбинска.

На балюстраде Волжского парка Рыбинска по пятницам, субботам и воскресеньям продолжают показывать фильмы. В 16 часов начинаются сеансы для детей с мультфильмами и советскими кинолентами, в 20 часов - советская и российская классика для взрослых зрителей.

В эти выходные в репертуар включили комедии 40-х годов прошлого века: "Беспокойное хозяйство", "Сердца четырех", "Случайная встреча". Покажут сказку о богатырях "Кащей Бессмертный", фильмы "Каменный цветок" и "Белый клык".

Афишу можно посмотреть здесь. Возможны отмены показов из-за плохой погоды.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен