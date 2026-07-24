Ярославское УФАС выявило незаконное соглашение властей и похоронщиков

Кладбищенский сговор выявили антимономольщики между властями и похоронщиками. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Администрация Гаврилов-Ямского округа и ООО "Ритуал" заключили антиконкурентное соглашение, сообщает УФАС по Ярославской области.

"Вместо того чтобы самостоятельно рассматривать заявления граждан о выделении мест для захоронения, мэрия фактически "делегировала" эти полномочия коммерческой структуре. Всех жителей отправляли прямиком в ООО "Ритуал", - объяснили в управлении.

Таким образом, похоронщики, получив функции "диспетчера", имели эксклюзивный доступ к данным об умерших и их родственников. Таким образом, компания могла влиять на выбор исполнителя заказа и навязывать свои услуги.

Кроме того, антимонопольщики установили, что только сотрудники "Ритуала" обладали правом копать могилы на местных кладбищах. Все остальные не могли получить разрешения и обращались к своему конкуренту.

"Примечательно, что администрация и ООО "Ритуал" входят в одну группу лиц, поскольку администрация является единственным учредителем общества", - сказали в Ярославском УФАС.

Администрации и компании, которая занимается захоронениями, выдали предписание о нарушении Закона о защите конкуренции. Решается вопрос о возбуждении административного дела.

В администрации Гаврилов-Ямского округа пояснили, что в период, а о котором говорит УФАС, похоронными делами занималась администрация города. С 1 января этого года администрация прекратила своё существование, все полномочия перешли к окружной администрации.

21 апреля постановлением №321 был утвержден новый документ об организации похоронного дела в Гаврилов-Ямском МО. В нем прописаны правила работы и порядок содержания муниципальных кладбищ. Все прежние нормативные акты городского и сельских поселений, касавшиеся похоронного дела, утратили силу.

"Новое положение четко регулирует, как и кому предоставляются участки земли для захоронения и подзахоронения. Уполномоченным органом, который теперь принимает и рассматривает такие заявления от граждан, назначено управление по развитию инфраструктуры, которое ведет учет захоронений в книге регистрации захоронений", - сказали в администрации.

Жителей проинформировали об изменениях через местную газету.

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