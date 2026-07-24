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НовостиОбщество24 июля 2026 7:41

На окружной дороге Ярославля устраняют провал

Работы контролирует прокуратура Красноперекопского района
Полина ВАЧНАДЗЕ
На окружной дороге Ярославля идет ремонт - рабочие ликвидирубют провал.

На окружной дороге Ярославля идет ремонт - рабочие ликвидирубют провал.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

На юго-западной окружной дороге Ярославля устраняют провал. Сейчас он огорожен, идут ремонтные работы.

"Дорога находится на балансе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Текущее содержание дороги осуществляет АО "Ярдорслужба", - сказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Провал огорожен.

Провал огорожен.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

Окончательное устранение нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке окружной дороги поставлены прокуратурой Красноперекопского района на контроль.

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