На окружной дороге Ярославля устраняют провал

На окружной дороге Ярославля идет ремонт - рабочие ликвидирубют провал. Фото: Прокуратура Ярославской области.

На юго-западной окружной дороге Ярославля устраняют провал. Сейчас он огорожен, идут ремонтные работы.

"Дорога находится на балансе Министерства дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области. Текущее содержание дороги осуществляет АО "Ярдорслужба", - сказали в пресс-службе прокуратуры региона.

Провал огорожен. Фото: Прокуратура Ярославской области.

Окончательное устранение нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке окружной дороги поставлены прокуратурой Красноперекопского района на контроль.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в нашем Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен