В Ярославской области стало больше поддельных банкнот

18 поддельных пятитысячных банкнот обнаружили специалисты в Ярославской области в этом году. Фото: Михаил ФРОЛОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области в этом году выросло число фальшивок. С января по июнь специалисты выявили 34 подделки, что на 35% больше, чем за тот же период прошлого года.

Чаще всего "рисуют" пятитысячные купюры (18 штук) и тысячерублевки (13 штук). Также попались две фальшивые банкноты в 2000 рублей и одна - в 500 рублей.

"Кроме этого, обнаружили две поддельные банкноты номиналом 100 долларов США. В прошлом году за тот же период было обнаружено 50 фальшивых 100-долларовых банкнот и одна банкнота номиналом 20 евро", - сказали в Ярославском отделении Банка России.

Все ярославцы могут узнать о признаках подделки на официальном сайте Банка России. В мобильном приложении "Банкноты Банка России" подробно описаны и указаны места расположения и способы обнаружения всех защитных признаков современных купюр.

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