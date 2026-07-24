В Ярославской области боец СВО через суд получил выплаты за ранение

Ярославский участник СВО получил через суд 800 тысяч рублей за ранение. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Прокуратура Ярославской области помогла участнику СВО получить выплаты, которые ему были положены за ранение.

В декабре прошлого года жителю Тутаева отказали в выплате, так как контракт с Минобороны он заключал в другом регионе. Мужчина пытался обжаловать отказ, но Тутаевский районный суд его иск не удовлетворил.

Ярославская прокуратура посчитала, что выводу суда противоречат обстоятельствам дела.

"Заключение истцом контракта на прохождение военной службы в другом регионе вызвано объективными причинами, связанными с задачами специальной военной операции", - сказали в пресс-службе ведомства.

И в момент заключения контракта, и сейчас участник СВО проживает в Ярославской области, значит имеет все права на получение выплаты здесь.

Областной суд этот довод принял и взыскал в пользу истца 800 тысяч рублей.

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