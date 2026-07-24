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НовостиОбщество24 июля 2026 6:05

В Ярославле продолжается строительство третьего моста через Волгу

Работы идут в рамках нацпроекта "Инфраструктура для жизни"
Полина ВАЧНАДЗЕ
Работы ведутся сразу на нескольких направлениях.

Работы ведутся сразу на нескольких направлениях.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле продолжается строительство третьего моста через Волгу. Как идут работы, рассказал глава региона.

На правом берегу, где строятся транспортная развязка и эстакада, подрядчик начал монтаж ригелей - несущих конструкций, соединяющих стойки опор между собой. Они примут на себя вес всего пролетного строения.

Также идет строительство временного моста, который обеспечит доступ к первой русловой опоре.

"Начались работы и по устройству объездной дороги протяженностью почти 300 метров. Она позволит сохранить движение транспорта во время реконструкции участка Тормозного шоссе. На левом берегу идет расчистка территории для будущей строительной площадки", - сказал Михаил Евраев.

Следующий важный этап — строительство опор непосредственно в русле Волги.

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