Фото: Правительство Ярославской области.
В Ярославле продолжается строительство третьего моста через Волгу. Как идут работы, рассказал глава региона.
На правом берегу, где строятся транспортная развязка и эстакада, подрядчик начал монтаж ригелей - несущих конструкций, соединяющих стойки опор между собой. Они примут на себя вес всего пролетного строения.
Также идет строительство временного моста, который обеспечит доступ к первой русловой опоре.
"Начались работы и по устройству объездной дороги протяженностью почти 300 метров. Она позволит сохранить движение транспорта во время реконструкции участка Тормозного шоссе. На левом берегу идет расчистка территории для будущей строительной площадки", - сказал Михаил Евраев.
Следующий важный этап — строительство опор непосредственно в русле Волги.
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