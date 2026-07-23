Ярославский алиментщик ради свободы расплатился с ребенком

Должник расплатился с дочкой. Фото: Георгий БРИНЧУК

Житель областного центра был должен платить четверть зарплаты на содержание 14-летней дочери. Официально он не работал и накопил большой долг.

Ни ограничение в праве выезда за пределы РФ, ни аресты счетов и имущества не мотивировали должника к оплате алиментов. Потом алиментщика привлекли к административной ответственности и назначили 24 часа обязательных работ, но и это не помогло.

Тогда приставы завели на горожанина уголовное дело. После этого должник сразу нашел деньги и оплатил задолженность в полном объеме.