В Ярославле продолжают благоустраивать дворы

Благоустройство дворов в разгаре. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле на улице Чкалова, 24/24 готовность дворовой территории составляет 80%. Уже заменен асфальт на проездах, обновлены тротуары, оборудованы парковки, смонтировано новое освещение. Впереди — установка спортивно-игровой площадки, скамеек и урн. На такой же стадии находится благоустройство двора на улице Пожарского, 7, корпус 2.

В областном правительстве сообщили, что завершены работы в поселке Красный Бор Ярославского округа на улицах Мостецкой и Солнечной. Здесь заменили асфальт, сделали пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы.

В общей сложности уже готовы 16 дворов из 111. Рабочим предстоит благоустроить 73 дворовые территории, установить 36 современных детских площадок, а также завершиит дополнительные работы на двух объектах прошлых лет.