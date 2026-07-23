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НовостиОбщество23 июля 2026 16:53

В Ярославле продолжают благоустраивать дворы

Подрядчики трудятся во всех округах региона
Георгий БРИНЧУК
Благоустройство дворов в разгаре.

Благоустройство дворов в разгаре.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле на улице Чкалова, 24/24 готовность дворовой территории составляет 80%. Уже заменен асфальт на проездах, обновлены тротуары, оборудованы парковки, смонтировано новое освещение. Впереди — установка спортивно-игровой площадки, скамеек и урн. На такой же стадии находится благоустройство двора на улице Пожарского, 7, корпус 2.

В областном правительстве сообщили, что завершены работы в поселке Красный Бор Ярославского округа на улицах Мостецкой и Солнечной. Здесь заменили асфальт, сделали пешеходные дорожки, установили малые архитектурные формы.

В общей сложности уже готовы 16 дворов из 111. Рабочим предстоит благоустроить 73 дворовые территории, установить 36 современных детских площадок, а также завершиит дополнительные работы на двух объектах прошлых лет.