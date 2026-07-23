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НовостиОбщество23 июля 2026 15:35

Новое футбольное поле в Ярославле откроют в конце лета

Его строят в Дзержинском районе на базе Центра дополнительного образования «Ярославич»
Георгий БРИНЧУК
Спортплощадка откроется в конце лета.

Спортплощадка откроется в конце лета.

Фото: Мэрия Ярославля.

В мэрии уточнили, что работы ведутся в рамках программы комплексного развития территорий образовательных организаций.

Рабочие расчистили зону будущей площадки, разработали котлован и выполнили монтаж дренажной системы. После формирования основания из песка и щебня специалисты установили по периметру поля ограждение.

На площадке оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, установлены трибуны для болельщиков. Следующим этапом работ станет укладка специального покрытия в виде искусственного газона.

Поле будет готово в конце лета.