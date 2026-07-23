Новое футбольное поле в Ярославле откроют в конце лета

Фото: Мэрия Ярославля.
В мэрии уточнили, что работы ведутся в рамках программы комплексного развития территорий образовательных организаций.
Рабочие расчистили зону будущей площадки, разработали котлован и выполнили монтаж дренажной системы. После формирования основания из песка и щебня специалисты установили по периметру поля ограждение.
На площадке оборудованы системы освещения и видеонаблюдения, установлены трибуны для болельщиков. Следующим этапом работ станет укладка специального покрытия в виде искусственного газона.
Поле будет готово в конце лета.