Еще пять симпатичных муралов появится в Рыбинске

Специалисты будут использовать долговечные материалы, чтобы картины на зданиях сохранились надолго.
Как сообщил глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков, муралы будут посвящены в том числе учителям и работникам ЖКХ. Изображения выполнят в стиле современного искусства.
Дом на Свободы, 8 уже начали преображать. Тут разместятся тысячи фотографий о Рыбинске. Мурал будет хорошо виден и днем, и ночью: проектом предусмотрена подсветка.
Также муралы появятся на Бородулина, 12, ул. Чкалова, 4 и Крестовой, 66. В перспективе – фасад на улице Фурманова. Там хотим сделать изображение промышленной гордости Рыбинска – двигателя ПД-8.
Изображения на доме наносят после согласования с собственниками.