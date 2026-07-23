Еще пять симпатичных муралов появится в Рыбинске

Здесь появится новый мурал. Фото: Дмитрий РУДАКОВ.

Специалисты будут использовать долговечные материалы, чтобы картины на зданиях сохранились надолго.

Как сообщил глава Рыбинского округа Дмитрий Рудаков, муралы будут посвящены в том числе учителям и работникам ЖКХ. Изображения выполнят в стиле современного искусства.

Дом на Свободы, 8 уже начали преображать. Тут разместятся тысячи фотографий о Рыбинске. Мурал будет хорошо виден и днем, и ночью: проектом предусмотрена подсветка.

Также муралы появятся на Бородулина, 12, ул. Чкалова, 4 и Крестовой, 66. В перспективе – фасад на улице Фурманова. Там хотим сделать изображение промышленной гордости Рыбинска – двигателя ПД-8.

Изображения на доме наносят после согласования с собственниками.