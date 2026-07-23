Восстановление дороги в Ярославле после провала контролирует прокуратура

Дорогу приводят в порядок. Фото: Прокуратура Ярославской области..

За устранением последствий провала и восстановлением покрытия на юго-западной окружной дороге Ярославля следит надзорное ведомство

В прокуратуре уточнили, что трасса находится на балансе областного минтранса, а ее содержанием занимается АО «Ярдорслужба».

Провал огорожен, выполняются ремонтные работы. Окончательное устранение нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке окружной дороги поставлены прокуратурой Красноперекопского района на контроль.