Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаТестыНовое на сайтеОбъявления
Еще
Радио
Ярославль
+19°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество23 июля 2026 14:19

Восстановление дороги в Ярославле после провала контролирует прокуратура

Ремонт в разгаре
Георгий БРИНЧУК
Дорогу приводят в порядок.

Дорогу приводят в порядок.

Фото: Прокуратура Ярославской области..

За устранением последствий провала и восстановлением покрытия на юго-западной окружной дороге Ярославля следит надзорное ведомство

В прокуратуре уточнили, что трасса находится на балансе областного минтранса, а ее содержанием занимается АО «Ярдорслужба».

Провал огорожен, выполняются ремонтные работы. Окончательное устранение нарушений и обеспечение безопасности дорожного движения на указанном участке окружной дороги поставлены прокуратурой Красноперекопского района на контроль.