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НовостиОбщество23 июля 2026 12:10

Почтальон из Ярославля отсудила 150 тысяч рублей за укус собаки

Животное напало, когда женщина разносила почту
Полина ВАЧНАДЗЕ
Жительница Ярославля получила компенсацию за укус собаки.

Жительница Ярославля получила компенсацию за укус собаки.

Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

50-летняя жительница Ярославля обратилась в суд, чтобы взыскать с хозяина покусавшей ее собаки компенсацию морального вреда.

В феврале прошлого года на истицу, работавшую почтальоном и как обычно разносившую корреспонденцию, напала собака. Рану обработали, но пострадавшая долгое время была ограничено в движениях, не могла выйти на работу и вести обычный образ жизни.

В суде требования жительницы Ярославля поддержала прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокурора, отметившего в заключении по делу, что владельцем не обеспечен надлежащий контроль за действиями животного», - сказали в пресс-службе ведомства.

В итоге суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

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