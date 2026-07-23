Почтальон из Ярославля отсудила 150 тысяч рублей за укус собаки

Жительница Ярославля получила компенсацию за укус собаки. Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО. Перейти в Фотобанк КП

50-летняя жительница Ярославля обратилась в суд, чтобы взыскать с хозяина покусавшей ее собаки компенсацию морального вреда.

В феврале прошлого года на истицу, работавшую почтальоном и как обычно разносившую корреспонденцию, напала собака. Рану обработали, но пострадавшая долгое время была ограничено в движениях, не могла выйти на работу и вести обычный образ жизни.

В суде требования жительницы Ярославля поддержала прокуратура.

«Суд согласился с позицией прокурора, отметившего в заключении по делу, что владельцем не обеспечен надлежащий контроль за действиями животного», - сказали в пресс-службе ведомства.

В итоге суд взыскал с владельца собаки компенсацию морального вреда в 150 тысяч рублей. Решение в законную силу не вступило.

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