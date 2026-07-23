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НовостиОбщество23 июля 2026 11:11

Тутаевское предприятие задолжало работникам 11 миллионов рублей

118 сотрудников не получали деньги больше полугода
Полина ВАЧНАДЗЕ
Тутаевская прокуратура помогла сотрудникам местного завода получить зарплату.

Тутаевская прокуратура помогла сотрудникам местного завода получить зарплату.

Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Тутаевская прокуратура помогла сотрудникам местного завода получить зарплату. Проверка показала, что в коммерческой организации, которая производит материалы для ремонта и строительства дорог, нарушили сроки выплаты зарплаты.

«Причиной послужили наличие дебиторской задолженности и ненадлежащая организация претензионной работы», - объяснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В итоге с декабря 2025 года по июнь 2026-го 118 сотрудникам задолжали более 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры все деньги получили.

В отношении генерального директора возбудили уголовное дело.

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