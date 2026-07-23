Тутаевское предприятие задолжало работникам 11 миллионов рублей

Тутаевская прокуратура помогла сотрудникам местного завода получить зарплату. Фото: Полина ВАЧНАДЗЕ. Перейти в Фотобанк КП

Тутаевская прокуратура помогла сотрудникам местного завода получить зарплату. Проверка показала, что в коммерческой организации, которая производит материалы для ремонта и строительства дорог, нарушили сроки выплаты зарплаты.

«Причиной послужили наличие дебиторской задолженности и ненадлежащая организация претензионной работы», - объяснили в пресс-службе прокуратуры Ярославской области.

В итоге с декабря 2025 года по июнь 2026-го 118 сотрудникам задолжали более 11 миллионов рублей. После вмешательства прокуратуры все деньги получили.

В отношении генерального директора возбудили уголовное дело.

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