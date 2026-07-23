Молочная продукция «РумелкоАгро» — в «Пятерочках» Костромской, Ярославской и Архангельской областей

В линейку молочной продукции «РумелкоАгро» входит также молоко. ФОТО: ООО «РумелкоАгро-Молоко»

Молочная продукция ивановского завода «РумелкоАгро» теперь представлена на полках сети «Пятерочка» еще в трех регионах: Костромской, Ярославской и Архангельской областях, говорится в пресс-релизе. Ранее в Костромской и Ярославской областях продукция марки продавалась только в магазинах сети «Магнит» и в розничных магазинах, а в Архангельской области это первый выход бренда на рынок.

Сегодня продукцию «РумелкоАгро» можно найти в крупных российских розничных сетях, а также в розничных магазинах в пяти регионах России.В «Пятерочке» продукция представлена в Ивановской, Костромской, Ярославской и Архангельской областях. В «Магните» – в Ивановской, Костромской и Ярославской областях. В «Ленте» – в Ивановской области. В розничных магазинах бренд доступен в Ивановской, Костромской, Ярославской, Тверской и Владимирской областях.

В линейку молочной продукции «РумелкоАгро» входит более 14 видов продукции, включая молоко, кефир, сметану, творог разной жирности и натуральные фруктовые йогурты. В июле 2026 года завод начал производство и поставки сливочного масла (72,5%). Агрохолдинг продолжит работу над развитием ассортимента, чтобы обеспечить покупателей еще более широким выбором свежих и натуральных молочных продуктов.

Натуральный кефир и йогурты пользуются спросом. ФОТО: ООО «РумелкоАгро-Молоко»

– Число торговых точек, в которых покупатели могут найти продукцию «РумелкоАгро», постоянно растет и на сегодняшний день превышает 1500. Выход в «Пятерочки» Костромской, Ярославской и Архангельской областей – очередной важный шаг в расширении географии продаж за пределами Ивановской области. Это говорит о том, что нашу продукцию по достоинству оценили и ретейлеры, и конечные потребители, – отмечает директор по продажам ООО «РумелкоАгро-Молоко» Виктория Шамова.

Интерес потребителей к продукции завода растет, а вместе с ним расширяется и география продаж. Команда «РумелкоАгро» прикладывает все усилия, чтобы свежие и натуральные молочные продукты были доступнее для жителей все большего числа регионов.

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