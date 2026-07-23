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НовостиПроисшествия23 июля 2026 10:33

Ущерб полмиллиона рублей: пьяный ярославец разбил стекла туристического автобуса

Нетрезвый житель Ярославля бросил камень в припаркованный на ночь автобус
Полина ВАЧНАДЗЕ
Ярославец камнем разбил стекла припаркованного автобуса.

Ярославец камнем разбил стекла припаркованного автобуса.

Фото: УМВД по Ярославской области.

В Ярославле по подозрению в хулиганстве задержан 29-летний мужчина. По версии следствия, он намеренно повредил стекла туристического автобуса «Скания», припаркованного на Красном съезде.

«Ночью гражданин, находясь в состоянии опьянения, взял камень с дороги и разбил им лобовое и боковые стекла транспорта, после чего скрылся», - сказали в пресс-службе УМВД по Ярославской области.

Ущерб оценили в 500 тысяч рублей. Ярославец свою вину отрицать не стал. Сейчас он находится под подпиской о невыезде.

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