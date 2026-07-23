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НовостиОбщество23 июля 2026 10:11

С 1 августа ярославским пенсионерам пересчитают пенсии

Корректировка коснется 91 тысячу человек
Полина ВАЧНАДЗЕ
С 1 августа 91 тысяче работающих пенсионеров сделают перерасчет страховых пенсий.

С 1 августа 91 тысяче работающих пенсионеров сделают перерасчет страховых пенсий.

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ. Перейти в Фотобанк КП

С 1 августа 91 тысяче работающих пенсионеров из Ярославской области будет произведен перерасчет страховых пенсий. Корректировка коснется получателей выплат по старости и по инвалидности, за которых работодатели в прошлом году делали страховые взносы. Также увеличатся страховые пенсии по потере кормильца, если на лицевой счет человека, в связи с утратой которого была оформлена пенсия, от работодателя поступили средства, не учтенные ранее при назначении выплат.

Ярославцам не нужно подавать заявления, перерасчет произойдет автоматически. Размер прибавки рассчитают на основе данных, переданных работодателем в Ярославский СФР. Максимальная прибавка составит не более трех пенсионных коэффициентов.

Пенсии всем получателям будут перечислены в августе по стандартному графику: 12, 20 и 25 числа уже в увеличенном размере.

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