В мэрии Ярославля рассказали, сколько будут стоить школьные и студенческие проездные

В Ярославле подорожают проездные для учащихся. Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле с 1 августа изменятся цены на льготные проездные для школьников и студентов.

Льготный проездной на один вид транспорта будет стоить 1050 рублей, на два – 1300 рублей. Полная стоимость составит 2100 и 2600 рублей соответственно.

«Поддержка учащихся в оплате проезда остается одной из дополнительных мер социальной поддержки, действующих в Ярославле. Даже после изменения стоимости школьники и студенты смогут приобретать проездные билеты по цене, составляющей 50% от полной стоимости», - сказали в мэрии Ярославля.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен