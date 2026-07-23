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НовостиОбщество23 июля 2026 9:30

В мэрии Ярославля рассказали, сколько будут стоить школьные и студенческие проездные

Повышение произойдет с 1 августа
Полина ВАЧНАДЗЕ
В Ярославле подорожают проездные для учащихся.

В Ярославле подорожают проездные для учащихся.

Фото: Правительство Ярославской области.

В Ярославле с 1 августа изменятся цены на льготные проездные для школьников и студентов.

Льготный проездной на один вид транспорта будет стоить 1050 рублей, на два – 1300 рублей. Полная стоимость составит 2100 и 2600 рублей соответственно.

«Поддержка учащихся в оплате проезда остается одной из дополнительных мер социальной поддержки, действующих в Ярославле. Даже после изменения стоимости школьники и студенты смогут приобретать проездные билеты по цене, составляющей 50% от полной стоимости», - сказали в мэрии Ярославля.

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