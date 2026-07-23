Энергетики помогают юным ярославцам провести каникулы безопасно

Ярославские энергетики продолжают летнюю кампанию по профилактике детского электротравматизма. ФОТО: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

Специалисты филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» продолжают летнюю кампанию по профилактике детского электротравматизма. Очередной урок по электробезопасности прошел в детском оздоровительно-образовательном центре «Чайка» Тутаевского округа.

Вместо обычной лекции ребят ждал живой диалог. Они разобрали ситуации, которые могут возникнуть во дворе, на прогулке или во время отдыха. Что делать, если рядом оказался оборванный провод? Почему нельзя заходить за ограждение подстанции? Как распознать предупреждающие знаки на энергообъектах? Ответы на эти вопросы ребята нашли вместе с энергетиками.

Теорию сразу закрепили на практике. Дети примерили экипировку электромонтера, познакомились со средствами индивидуальной защиты, попробовали оказать первую помощь на манекене-тренажере «Гоша» и узнали, как действовать до приезда экстренных служб.

Провести занятие помогли студенты энергетических отрядов. Они рассказали, что изучать правила можно не только на уроках, но и онлайн вместе с Машей Лампочкиной – героиней спецпроекта ГК «Россети» в социальной сети «ВКонтакте». На своей странице Маша знакомит детей с правилами электробезопасности через познавательные игры, комиксы и мультфильмы.

До конца лета специалисты филиала проведут еще несколько занятий в детских лагерях и образовательных учреждениях Ярославской области. Главная цель таких встреч – сделать так, чтобы правила электробезопасности стали для детей привычными, а летние каникулы оставили только счастливые воспоминания.