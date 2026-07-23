Окна жителей дома на Красноперевальском переулке регулярно обстреливают камнями

Окна ярославцев обстреляли мелкими камнями. ФОТО: группа "Жесть Ярославль" ВКонтакте

Жители дома №9 на Красноперевальском переулке Ярославля рассказали о регулярных обстрелах окон их квартиры. Они повторялись уже трижды.

«Первая ситуация произошла 31 октября 2025 года вечером, когда вся семья находилась дома: кто-то стрелял по окнам 5-го и 6-го этажей. Были обстреляны окна во всех комнатах, большие дыры и трещины, рядом лежали мелкие камни и резиновые пули от пистолета», - рассказали пострадавшие в группе «Жесть Ярославль» ВКонтакте.

Поврежденные стекла, в том числе и на балконе, пришлось менять, что влетело в копеечку. Но хулиганы не успокоились и прицельно били по окнам еще дважды – 22 июня и 5 июля.

«После этого нам пришлось переехать в другое жилье к родственникам, так как нахождение в квартире стало опасным», - говорят ярославцы.

Они написали заявление в полицию, прокуратуру и ПДН, так как после обстрелов заметили, что от дома отбегают дети. Также просят людей, которые попали в аналогичную ситуацию, отметиться в комментариях и составить общее заявление.

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