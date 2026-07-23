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НовостиОбщество23 июля 2026 6:32

На трассе М8 в Ярославской области закрыли движение в сторону Москвы

В регионе объявлена беспилотная опасность
Полина ВАЧНАДЗЕ
Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы.

Фото: Олег УКЛАДОВ. Перейти в Фотобанк КП

В Ярославской области на трассе М8 закрыли движение в сторону Москвы.

«Наш регион подвергается вражеской атаке украинских БПЛА. В целях обеспечения безопасности перекрыто движение транспорта на выезде из Ярославля в сторону Москвы от перекрестка Московского проспекта с Юго-Западной окружной», - сказал ярославский губернатор.

Работают подразделения министерства обороны и силовых ведомств.

В Ярославской области в 09:16 23 июля объявили беспилотную опасность. Жителей региона просят зайти в помещения, зашторить окна.

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