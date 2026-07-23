Беспилотная опасность объявлена в Ярославкой области 23 июля

В Ярославской области ввели режим беспилотной опасности.

В Ярославской области вновь зазвучали сирены – в регионе объявлена беспилотная опасность.

Если вы находитесь на улице – покиньте открытые участки, постарайтесь укрыться в ближайших зданиях. В помещениях важно зашторить окна плотными занавесками или опустить жалюзи, отойти от окон на безопасное расстояние и стараться находиться в комнатах со сплошными стенами.

«Учреждения региона работают в штатном режиме. Подразделения Министерства обороны и силовых ведомств ведут работу по отражению атаки. Ждите отбоя сигнала «Беспилотная опасность»», - написал в своих соцсетях губернатор Михаил Евраев.

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