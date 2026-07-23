В Рыбинске задержали семью, которая приехала делать «закладки» с маленьким сыном

Семью, которая занималась сбытом наркотиков, задержали в Рыбинске. Фото: УМВД по Ярославской области.

Ярославские полицейские задержали мужа и жену, которые приехали в Рыбинск делать тайники с наркотиками. Пока мама с папой «работали», в машине спал их маленький сын, которому всего 1,3 года.

У супругов изъяли 40 свертков, в которых находилось 130 граммов синтетического наркотика. Его муж с женой должны были разложить в Рыбинске, но не успели. А на улице Магистральной в Ярославле успели – там оперативники нашли четыре оптовые «закладки».

Полиция возбудила уголовное дело по статье «Покушение на незаконный сбыт наркотиков в крупном размере». 36-летюю женщину оставили под подпиской о невыезде, а ее 35-летнего мужа взяли под стражу.

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