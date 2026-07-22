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НовостиОбщество22 июля 2026 12:57

По Рыбинску в День города пройдет гербовое шествие

Праздник пройдет в формате, адаптированном к происходящим событиям
Полина ВАЧНАДЗЕ
День города в Рыбинске отметят гербовым шествием.

День города в Рыбинске отметят гербовым шествием.

Фото: Администрация Рыбинска.

В День города, 1 августа, по Рыбинску пройдет гербовое шествие, сообщила администрация города.

Формат праздника будет адаптирован к текущим обстоятельствам, при этом все знаковые события сохранят. Полную программу Дня города опубликуют позднее, но уже известно, одним из главных мероприятий станет гербовое шествие.

«В этом году в центре внимания - наши традиции, наследие, достижения. Основные мероприятия — это гербовое шествие, пролог на ступенях ДС «Полет», чествование в ДК «Авиатор» выпускников-медалистов и почетных граждан, награжденных за заслуги перед городом, - подчеркнул глава Рыбинска Дмитрий Рудаков.

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