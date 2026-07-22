Отель на Московском проспекте Ярославля выставили на торги за 724 млн рублей

В Ярославле продают гостиницу на Московском проспекте. Фото: Правительство Ярославской области.

Четырехзвездочную гостиницу «Azimut», которая находится на Московском проспекте Ярославля, выставили на торги.

Гостиничный комплекс на 118 мест общей площадью 12046 квадратов, территорию отеля площадью почти 7,3 тысячи квадратов, а также мебель, бытовую технику, профессиональное оборудование будут продавать по начальной цене в 723,9 миллиона рублей.

«Средства от продажи поступят в бюджет региона. Инвестор получит действующий актив с гарантированным доходом с первого дня владения. Объект находится в долгосрочной аренде у крупнейшей российской гостиничной сети», - сказал глава региона Михаил Евраев.

В отеле есть крытый подогреваемый бассейн, ресторан с пятью банкетными залами, пять оборудованных конференц-залов и бильярдный зал.

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