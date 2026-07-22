Уличные молодежные площадки откроют в центре Ярославля

Новые уличные пространства для молодежи будут открыты в Ярославле до конца августа. Фото: Правительство Ярославской области.

В центре Ярославля до конца августа будут работать площадки, где молодежь города сможет заниматься спортом, играть в интеллектуальные игры, танцевать и узнавать новое. Площадка откроют в сквере на Советской площади у храма Ильи Пророка, у фонтана рядом со зданием правительства области, в Демидовском сквере.

«Инфраструктурная сеть объединит площадки по широкому спектру направлений, включая как традиционные спортивные дисциплины, так и актуальные современные форматы. В ежедневном расписании будут тренировки и мастер-классы, например, по боксу, всестилевому карате, восточному боевому единоборству (ВБЕ), роллер-спорту, мотоспорту, танцевальному спорту, шашкам и другим видам», - сказали в правительстве Ярославской области.

Различные активности подготовили общественные объединения и учреждения молодежной политики.

Программа запланированы на вечерние часы: участников ждут с 18 до 21 часов. Расписание можно узнать здесь.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен