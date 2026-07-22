Качество электроснабжения в Ярославской области улучшается

«Россети Центр» повышают качество электроснабжения 43 населенных пунктов Ярославского округа: Изображение: пресс-служба ПАО «Россети Центр – «Ярэнерго»

Энергетики филиала «Россети Центр» – «Ярэнерго» продолжают реконструкцию и ремонт распределительных сетей напряжением 0,4-10 кВ в сельской местности. Как сообщили в пресс-службе, в текущем году работы затронут 43 населенных пункта Ярославского округа с общей численностью населения более 4 500 человек.

С начала года специалисты смогли смонтировать девять километров самонесущего изолированного провода (СИП), отремонтировали три комплектные трансформаторные подстанции, увеличили мощность трансформаторов. Во втором полугодии энергетики сосредоточатся на реконструкции сетей в Курбском, Заволжском и Некрасовском сельских поселениях. На пяти линиях электропередачи 10 кВ, проходящих в лесных массивах, предстоит заменить свыше 28 километров неизолированного провода на СИП.

Всего за этот год в округе будет смонтировано 37,8 километра СИП, установлено свыше 860 новых железобетонных опор и построены три новые трансформаторные подстанции. Особое внимание уделяется профилактическим мероприятиям: для снижения риска обрывов проводов из-за падения веток в охранных зонах ЛЭП будет расчищено более 100 гектаров древесно-кустарниковой растительности.