На улице Жукова в Ярославле благоустраивают детскую площадку

На улице Жукова в Ярославле приводят в порядок детскую площадку. Фото: Мэрия Ярославля.

На улице Жукова в Ленинском районе Ярославля начали благоустраивать детский городок.

Площадку не только обновят, но и оформят по-новому – в авиационной тематике. Также в городке сделают новое освещение: установят восемь современных опор – одна силовая и семь парковых. Вес инженерные коммуникации уберут под землю.

Подрядчик уже приступил к работам.

«Проект реализуется в рамках программы инициативного бюджетирования благодаря инициативе жителей ТОС «Льдинка», которая получила поддержку конкурсной комиссии в 2025 году», - сказали в мэрии Ярославля.

Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен