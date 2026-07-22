В аэропорту Ярославля ввели ограничения. Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ярославском аэропорту с 8 утра 22 июля действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области в среду не объявляли. Но он введен у соседей: в Костромском регионе об угрозе сообщили около 6 утра, в Ивановском – около 7.

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