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НовостиОбщество22 июля 2026 6:35

В аэропорту Ярославля ввели ограничения

Они действуют с 8 утра 22 июля
Полина ВАЧНАДЗЕ
В аэропорту Ярославля ввели ограничения.

В аэропорту Ярославля ввели ограничения.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП

В ярославском аэропорту с 8 утра 22 июля действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.

«Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.

Режим беспилотной опасности в Ярославской области в среду не объявляли. Но он введен у соседей: в Костромском регионе об угрозе сообщили около 6 утра, в Ивановском – около 7.

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