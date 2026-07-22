В аэропорту Ярославля ввели ограничения.

Фото: Александр ГЛУЗ. Перейти в Фотобанк КП
В ярославском аэропорту с 8 утра 22 июля действуют ограничения на прием и выпуск самолетов.
«Они необходимы для обеспечения безопасности полетов», - сообщил официальный представитель Росавиации Артем Кореняко.
Режим беспилотной опасности в Ярославской области в среду не объявляли. Но он введен у соседей: в Костромском регионе об угрозе сообщили около 6 утра, в Ивановском – около 7.
Новости Ярославля и Ярославской области читайте в Телеграм-канале, ВКонтакте, Дзен