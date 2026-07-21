Семьи защитников Отечества из Ярославля побывали в Костроме

Паломники в Костроме. Фото: Правительство Ярославской области.

В мэрии сообщили, что организовал поездку государственный фонд «Защитники Отечества». В состав группы вошли 50 человек — ветераны и их родные, семьи погибших и пропавших без вести бойцов.

Ярославцы познакомились с Костромой на обзорной экскурсии и изучили на выставке в Кремле изучили экспонаты военной и духовной истории, после чего пообщались со священнослужителем и побывали на службе в Богоявленском соборе.

Во второй день для гостей провели большую пешеходную экскурсию по Свято-Троицкому Макариево-Унженскому мужскому монастырю. Поездка завершилась концертом колокольных звонов «Царские дни в Костроме».