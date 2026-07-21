В Ярославле завели дело на бывшего руководителя «Ярославского АТП»

Иван Рытов. Фото: ГКУ ЯО «Организатор перевозок Ярославской области»

Как сообщил глава региона Михаил Евраев, правительством региона и министерством дорожного хозяйства и транспорта Ярославской области были выявлены серьезные нарушения в работе исполняющего обязанности директора АО «Ярославское АТП» Ивана Рытова. Его и нескольких коллег, связанных с этими нарушениями, уведомили об увольнении, а данные о злоупотреблениях передали правоохранителям, после чего Рытов был задержан за злоупотребление полномочиями.

В региональном СКР сообщили, что возбуждено уголовное дело. По версии следствия, с апреля по начало июля подозреваемый из корыстной заинтересованности дал незаконные указания подчинённым о подготовке служебных записок о выплате премий и поощрений. На основании этих документов он издал приказы о вознаграждения работников вопреки установленному порядку, без должного согласования с советом директоров.

Работники получили в общей сложности 750 тысяч рублей – и отдали начальнику.

Решается вопрос об избрании в отношении него меры пресечения.