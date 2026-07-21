Ярославец упал в автобусе и заработал 50 тысяч рублей

Пострадавшему выплатят компенсацию за моральный вред. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Инцидент произошел в августе прошлого года. 67- летний пенсионер упал в салоне автобуса и получил перелом ребра. Из-за травмы он был ограничен в движениях, долго находился на больничном, не мог вести привычный образ жизни. А когда поправился, подал в суд на перевозчика, требуя возместить моральный вред.

Интересы горожанина в суде представлял прокурор, который отметил в заключении по делу, что падение стало следствием необеспечения водителем безопасности маневра.

Суд взыскал в пользу пострадавшего компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.