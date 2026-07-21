Начинающего наркокурьера арестовали в Ярославской области

Обвиняемый в зале суда. Фото: Прокуратура Ярославской области.

37-летнему жителю Углича инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле он незаконно приобрел наркотическое средство массой 298,985 грамм и хранил при себе, планируя сбыть через тайники наркопотребителям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан.

Ранее виновник был судим только за пьяную езду.

С учетом позиции представителя межрайонной прокуратуры суд арестовал обвиняемого на 1 месяц 29 суток.