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НовостиПроисшествия21 июля 2026 14:27

Начинающего наркокурьера арестовали в Ярославской области

Он не успел распространить зелье, потому что попался
Георгий БРИНЧУК
Обвиняемый в зале суда.

Обвиняемый в зале суда.

Фото: Прокуратура Ярославской области.

37-летнему жителю Углича инкриминируют покушение на незаконный сбыт наркотиков в особо крупном размере.

По версии следствия, в июле он незаконно приобрел наркотическое средство массой 298,985 грамм и хранил при себе, планируя сбыть через тайники наркопотребителям. В ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий мужчина был задержан.

Ранее виновник был судим только за пьяную езду.

С учетом позиции представителя межрайонной прокуратуры суд арестовал обвиняемого на 1 месяц 29 суток.