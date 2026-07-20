В Ярославле продолжается реставрация церкви Иоанна Предтечи в Толчкове

Восстановят весь ансамбль храма. Фото: Правительство Ярославской области.

Отреставрируют специалисты также колокольню 1690 года постройки, святые ворота и историческую ограду, которые составляют единый комплекс.

В областном правительстве рассказали, что рабочие уже установили внутренние леса, отремонтировали пол второго яруса, приступили к очистке фасада и восстановлению уникальных изразцов, готовят кресты к золочению. На колокольне и ограде завершена реставрация решеток, идут работы по укреплению кладки, расчистке фасада и восстановлению сводов. На святых воротах заменили крест и главку, демонтировали кровлю в западной части. В южной выполняют расчистку исторического кирпича и изразцов.

Отреставрировать храм XVII века будет непросто. Это единственный в стране пятнадцатиглавый храм, где представлены почти все виды работ, что требует комплексного подхода и привлечения специалистов самого разного профиля. Реставрация вернет ансамблю исторический облик.