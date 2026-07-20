В Ярославле суд взыскал с маркетплейса и транспортной компании деньги за шум

Ночной шум мешал женщине спать. Фото: Георгий БРИНЧУК

Иск подала горожанка, проживающая прямо над пунктом выдачи заказов. В 2024-2025 годах при разгрузке товара в ночное время водители-экспедиторы громко разговаривали и хлопали дверями, что мешало женщине спать. Это негативно отразилось на ее здоровье.

Владелец пункта выдачи заказов неоднократно привлекался к административной ответственности за нарушение тишины в ночное время. А истица обращалась за юридической помощью для представления ее интересов при рассмотрении дел об административных правонарушениях – и тратила деньги.

С учетом заключения прокурора суд взыскал в пользу женщины с владельца пункта выдачи заказов убытки, компенсацию морального вреда и судебные расходы на оплату услуг представителя - 48 тысяч рублей. Кроме того, организация-исполнитель разгрузочно-погрузочных работ возместила женщине моральный вред и судебные расходы на оплату услуг представителя в сумме 25 тысяч рублей.

Решение суда в законную силу не вступило.