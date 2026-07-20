Оскорбительная надпись на фасаде бани обошлась ярославцу в 50 тысяч

Надпись дорого обойдется "художнику". Фото: Алексей БУЛАТОВ

Житель Ярославского района подал в суд на соседа, который летом 2024 года написал на фасаде своей бани, обращенном в сторону дома истца, надпись оскорбительного содержания: «кто прочитал – тот [нецензурное слово]».

Послание дошло не только до адресата: его прочитали односельчане, гости пострадавшего и его несовершеннолетняя дочь. По словам пострадавшего, это привело к стрессу, ухудшению отношений с жителями деревни и дочерью, чувству тревожности и незащищенности. В компенсацию за моральный вред он попросил 200 тысяч.

Суд первой инстанции не усмотрел в надписи оскорбления истца, поскольку она обращена к неопределенному кругу лиц и не является утверждением о конкретном человеке.

Однако судебная коллегия по гражданским делам Ярославского областного суда с этим выводом не согласилась. Надпись была размещена на стене, находящейся в непосредственной близости от границы с участком истца и обращенной в сторону его строений, хорошо видна из окон дома истца. При этом прохожие послание вряд ли заметят: участок ответчика огорожен высоким глухим забором. Кроме того,Ю нашелся свидетель, который подтвердил, что ответчик у него на глазах кивнул в сторону участка истца, сообщиа, что надпись предназначена «для него».

Судебная коллегия отменила решение суда первой инстанции и взыскала в пользу истца компенсацию морального вреда в размере 50 тысяч рублей, а также расходы на уплату государственной пошлины в размере 3 тысячи рублей.